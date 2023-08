Tödlicher Unfall im Gesäuse am Sonntag: Eine aus zwei Personen bestehende Seilschaft kletterte die Route "Waidhofnerweg" am Kleinen Ödstein. Während eines Gewitters seilten sich die Kletterer über die Wand ab, einer der beiden musste dabei eine kurze Stelle zu einem Standplatz klettern. Dabei rutschte er jedoch aus und stürzte rund 120 Meter in die Tiefe.

Bergrettung, die Crews eines Polizei- und des Rettungshubschraubers C17, Alpinpolizei und Feuerwehr rückten aus, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen. Der Seilpartner, der unverletzt geblieben war, wurde per Tau gerettet. Zwei Mitglieder des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse unterstützten die Besatzung des Polizeihubschraubers bei der Bergung des Toten.