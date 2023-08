Gröbminger Trio lässt in Schladming wieder die Harleys anrollen

Unter dem Namen "Hoamat Rock" wird das bekannte Harley Davidson-Festival "Rock the Roof" von drei jungen Gröbmingern neu belebt. Am kommenden Freitag und Samstag werden in Schladming zwischen 700 und 1000 Harley-Fans erwartet.