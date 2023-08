Bergrettung und Freiwillige Feuerwehr in der Ramsau sind hocherfreut, Bürgermeister Ernst Fischbacher ebenso - bei ihm fällt gar das Wort "Meilenstein". Grund für die Freude in der Gemeinde am Fuße des Dachsteins ist die neue Zentrale, die die beiden Einsatzorganisationen künftig unter ein Dach bringen wird.