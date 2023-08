35 Jahre ist es schon her, dass Sonja Grill das Schuhgeschäft Zaisenberger in Bad Aussee gegründet hat, fünf Jahre später wurde sie selbst Schuhmacherin. In ihrer Werkstatt in Pichl-Kainisch (Gemeinde Bad Mitterndorf) produziert sie Haferlschuhe und Lodenschuhe – genau wie ihr Vater früher. "Ich bin damit aufgewachsen", erzählt sie.