Die Serie an Einsätzen für die obersteirische Bergrettung reißt nicht ab. Nachdem sich erst am Sonntag neun Geschwister beim Abstieg vom Kaiserschild bei Eisenerz verirrt hatten oder auch wenige Tage zuvor eine aufwendige und stundenlange Rettungsaktion im Bruckgraben im Gesäuse gestartet werden musste, war in der Nacht auf Dienstag die Bergrettung in Tauplitz gefordert.