Mit dem Kegelståd'l neue Sommerattraktion auf der Riesneralm eröffnet

Im neuen Kegelståd'l auf der Riesneralm darf man sich nicht nur sportlich betätigen, sondern auch Konzerten lauschen. Und: Ein langjähriger Hüttenwirt wurde geehrt. Hier in der Business-Szene lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen tut.