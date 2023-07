Ein Mann war am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Waldstück mit am Klosterkogel auf rund 780 Metern mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei rollte ein bereits gefällter Baum seitlich ab und traf ihn am Körper. Der 56-Jährige konnte noch selbst die Rettungskette in Gang setzen.

Einsatzkräfte aus Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei führten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers C14 eine Erstversorgung durch. Der Mann wurde anschließend in das LKH-Graz geflogen.