Kino-, Fernseh- oder Werbefilme sind sein Geschäft, nationale und internationale Preise für seine Werke hat der gebürtige Steirer Lukas Schwarzkogler mit seiner Produktionsfirma Monte Nero Productions in Klagenfurt schon etliche abgeräumt. Und satte zwölf sind in den vergangenen Wochen noch dazugekommen. So gab es im Juni bei den World Media Festivals im deutschen Hamburg sechs Auszeichnungen. Preisträger war dabei unter anderem der Imagefilm für das Innenministerium beziehungsweise das Bundeskriminalamt, der dieser Tage online gehen wird.

Selbiger sahnte wenige Wochen später noch einmal ab, dieses Mal bei den US International Film Awards. Im Zuge derer werden die weltweit besten Unternehmensvideos, Online- und Social-Media-Produktionen sowie Dokumentationen ausgezeichnet. Das war aber nicht der einzige Preis, über den sich Schwarzkogler und sein Team freuen durften. Insgesamt gab es bei dem Festival in der US-amerikanischen Filmmetropole einen Gold, zwei Silber, zwei Art & Crafts Awards sowie den Sonderpreis für die "Beste Produktionsfirma des Jahres".

Die Konkurrenz hinter sich gelassen

"Dieses außergewöhnliche Unternehmen und seine bemerkenswerten Werke haben sich von der Konkurrenz abgehoben und einen unauslöschlichen Eindruck in ihrem jeweiligen Bereich hinterlassen", streute Alexander V. Kammel, Direktor der US International Awards, Monte Nero Productions Rosen.

Das Unternehmen hat Schwarzkogler mit seiner Frau Katrin im Jahr 2017 in Klagenfurt gegründet. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern bilden sie "ein kleines, schlagkräftiges Kreativteam. Unsere Mission ist, die Kunst des Geschichtenerzählens zu perfektionieren, in dem wir mit unseren Arbeiten bewusst die Wirtschaft mit Kunst und Design verbinden."

Dem 42 Jahre alten ehemaligen Gröbminger ist außerdem wichtig zu betonen: "Wir identifizieren uns mit unseren Projekten. Daher geben wir ausschließlich Arbeiten ab, hinter denen wir bedingungslos und leidenschaftlich stehen."