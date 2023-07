Alarm für die Feuerwehren des Abschnittes Liezen am Mittwochnachmittag: Auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsverbandes in der Bezirkshauptstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Ersten Meldungen zufolge steht ein Sperrmüllhaufen in Flammen.

© Facebook/Ingrid Grossauer

Erst waren nebst der FF Liezen-Stadt zwei weitere Feuerwehren zum Ort des Geschehens gerufen worden, gegen 16.30 Uhr wurde dann Abschnittsalarm ausgelöst.

Gut eineinhalb Stunden später hieß es, der Brand sei unter Kontrolle.

© Facebook/Lukas Wolf

Erst im vergangenen Jahr hat ein Brand beim AWV Liezen die Feuerwehr stundenlang in Atem gehalten. Damals hat Silofolie, die sich selbst entzündet hatte, für einen Großbrand gesorgt. Rund 170 Mann von 13 Feuerwehren standen im Einsatz. Ausgebrochen war das Feuer an einem Montagabend, die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages.