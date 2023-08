Sie ist gerade einmal rund 30 Quadratmeter groß, die ins Wohnhaus integrierte Werkstatt von Sepp Klein. Der Lederhosenmacher aus Pruggern geht dort Tag für Tag ans Werk, und das seit 38 Jahren. Seit 33 Jahren auch arbeitstechnisch an seiner Seite: Gattin Veronika. Wie viele Lederhosen in den fast vier Jahrzehnten in der Schaffensstätte der beiden entstanden sind, das können sie gar nicht mehr so genau sagen – jedenfalls aber „Tausende“, erklärt Sepp Klein. Dazu kommen noch Reparaturen an diversen Lederprodukten, die ebenfalls ausführt werden.

Veronika Klein schwingt seit mehr als drei Jahrzehnten im Betrieb die Sticknadel © Dorit Burgsteiner

Das Material für seine Erzeugnisse bezieht er von der Gerberei im Nachbarort Gröbming. Zur Verarbeitung kommen Decken von heimischen Hirschen und Hirschkühen sowie Gämsen. Nebst dem Ledereinkauf zeichnet Klein für Kundengespräche, Zuschneiden, Aufpausen und Nähen verantwortlich. Für die Stickereien ist seine Ehefrau zuständig. Die Muster aus dem eigenen Fundus, die auf die Hosen gepaust werden, sind bis zu 150 Jahre alt. „Die Stickereien sind das Wichtigste und mehr Arbeit eigentlich als das, was ich mache“, sagt der Lederhosenmacher.

Kunstvolle Stickerei im Entstehen © Dorit Burgsteiner

Von Pruggern nach Kalifornien

Zwischen 50 und 100 Stunden – manchmal auch noch mehr – braucht es, bis eine Lederhose fertig ist. „Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine gehabt, die aufgrund der aufwändigen Stickereien 150 Stunden in Anspruch genommen hat“, berichtet der Pruggerer. Die Hose hat nach ihrer Fertigstellung die Reise zu einem großen Trachtenfan ins US-amerikanische Kalifornien angetreten.

Das Buch mit den Stickmustern, die bis zu 150 Jahre alt sind © Dorit Burgsteiner

Sie ist auch diejenige, die den längsten Weg zu ihrem Besitzer zurückgelegt hat. Aber auch sonst bleiben die Hosen nicht nur in der unmittelbaren Umgebung des kleinen Ortes im oberen Ennstal. Die Kunden der Kleins kommen nämlich aus ganz Österreich, der Schweiz oder Slowenien. "Ich habe auch viele aus Deutschland. In Bayern beispielsweise gibt es eine Familie, für die wir sicher schon zehn Hosen gemacht haben. Für drei Generationen: Opa, Vater und Sohn", erzählt der Lederhosenmacher.

Eine Lederhose für Dietrich Mateschitz

Unter den Käufern finden sich zudem etliche prominente Namen, so etwa hat sich auch der mittlerweile verstorbene Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz vor einigen Jahren eine Lederhose aus Pruggern zugelegt.

Andere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft oder Sport haben sich ebenfalls schon in der kleinen Werkstatt eingefunden. "Ich weiß schon gar nicht mehr, wer da aller dabei war", sagt Klein. Viel wichtiger als das ist ihm nämlich, "dass die Kunden eine Freude haben, mit dem, was wir machen".

Denn in den Arbeiten liegt sein ganzes Herzblut. "Bei uns ist alles pure Handarbeit. Die Stickerei sowieso, aber auch jeder Knopf wird per Hand angenäht, jedes Schnürloch per Hand gemacht." Damit ist er einer der Letzten seiner Zunft. "Es gibt nur mehr sehr wenige, die alles in Handarbeit machen. Das ist schon bitter. Es tut mir weh, wenn ich Hosen zur Reparatur bekomme, bei denen alles mit der Maschine gemacht ist."

Die Arbeit an einer neuen Hose beginnt © Dorit Burgsteiner

Drei bis vier Jahre Wartezeit

Das Auftragsbuch des Pruggerers ist voll, drei bis vier Jahre muss aktuell warten, wer eine Klein'sche Lederhose sein Eigen nennen will. Und das, obwohl "wir schon lange keine Werbung mehr machen, das geht alles über Mundpropaganda".

Dass er sich selbstständig macht, das ist für Klein schon immer außer Frage gestanden. Der ursprüngliche Plan war aber ein anderer. „Ich sollte eigentlich die Pension meiner Eltern übernehmen“, erzählt er. Eine Krankheit aber hat der angedachten Koch/Kellner-Lehre einen Strich durch die Rechnung gemacht - und so wurde es eben: die Lehre zum Lederhosenmacher.