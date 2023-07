ÖSV-Rennläufer und Klimaaktivist, wie wird man das?

Ich bin in beides hineingewachsen. Den Wunsch, Profi-Skifahrer zu werden, hatte ich schon als Kind. Aktivismus betreibe ich, seit ich vor zweieinhalb Jahren nach Innsbruck gezogen bin. Ich habe dort bei Fridays for Future mitgeholfen, später bin ich dann zu Protect our Winters (Anm. ein weltweiter Zusammenschluss von klimabewussten Outdoor-Sportlern für Gesetze gegen den Klimawandel) gestoßen. Irgendwann habe ich mir gedacht: Wenn ich mir anschaue, was ich alles tue, kann ich mich auch Aktivist nennen.