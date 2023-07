Das Unwetter vom Dienstag hat nicht nur die Feuerwehren im Bezirk auf Trab gehalten, sondern auch die Bergrettung Ramsau am Dachstein. Die Einsatzkräfte wurden am Nachmittag gleich mehrfach alarmiert, weil Alpinisten in Bergnot geraten waren (wir haben berichtet). Darunter auch eine Frau und zwei Kinder, die von der Bachlalm Richtung Glösalm unterwegs waren. Die Frau setzte gegen 16.30 Uhr aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse einen Notruf ab, mehrere Trupps der Bergrettung durchkämmten daraufhin das Gebiet akribisch.

"Wir sind sämtliche Wege und Forststraßen abgegangen, die drei Personen waren aber nicht auffindbar", sagt Einsatzleiter Hannes Uttinger von der Bergrettung Ramsau am Dachstein. Als sich das Wetter besserte, beteiligte sich auch eine Hubschraubercrew der Polizei an der Suche. Erneut wurde großräumig gesucht – ohne Ergebnis. Auch telefonisch war die Frau nicht erreichbar.

Almwirt lieferte Hinweis

Im Anschluss informierten die Einsatzkräfte die Betreiber sämtlicher Hütten und Gasthöfe in der Umgebung. "Von einem Wirt haben wir erfahren, dass eine Frau mit zwei Buben – alle waren völlig durchnässt – bei ihm auf der Alm war. Die drei haben ihren Weg dann aber rasch fortgesetzt", berichtet Uttinger. "Die Beschreibung der Personen und der Zeitpunkt des Eintreffens auf der Hütte haben gepasst. Unsere Vermutung geht dahin, dass das die Vermissten waren."

Ramsauer Bergretter erhielten bei Einsätzen am Dienstag auch Unterstützung von ÖAMTC-Hubschrauberbesatzung © BRD Ramsau am Dachstein

Dass sich die drei Gesuchten verirrt haben, glaubt der Bergretter aufgrund der Geländebeschaffenheit nicht: "Als sie den Notruf abgesetzt haben, waren sie auf einem Forstweg unterwegs." Dieser führt zur Neustattalm und von dort geht es weiter zu Glös- und Walcheralm. Bei Letzterer ist das durchnässte Trio aufgeschlagen.

"Wenn du in ein Unwetter kommst, stehst du natürlich unter Strom", so Uttinger, der appelliert: "Ein kurzer Anruf, dass alles passt, wäre von Vorteil. Die Leute wissen nicht, was sie mit einem Notruf auslösen, welche Maschinerie da in Gang gesetzt wird."