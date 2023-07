Jetzt sind es schon vier: Dieser Tage ist der nächste fabriksneue AW-169B von Leonardo, heeresintern "Lion" genannt, am Fliegerhorst Aigen im Ennstal gelandet. Der leichte Mehrzweckhubschrauber des Bundesheeres trägt die Kennung 5M-ID. Heuer werden laut Plan noch zwei weitere neue Löwen aus Italien in Österreich ankommen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Auch die Ausbildung der Piloten in Österreich und Italien schreitet voran. Derzeit können zehn Piloten des Bundesheeres den AW-169 fliegen. Bis sie mit dem neuen Arbeitsgerät abseits von Personentransporten echte Aufträge erfüllen können, wird es aber noch einige Monate dauern.

Insgesamt hat das Bundesheer über ein Regierung-zu-Regierungsgeschäft mit Italien 36 AW-169 von Leonardo bestellt. Bis 2027 sollen alle Helikopter in Aigen (12) und in Langenlebarn (24) stationiert sein, versichert man im Verteidigungsministerium. "Unsere Mission heißt Vorwärts und die Landung des vierten Hubschraubers zeigt, dass es vorwärts geht. Das Bundesheer wird modern: in der Luft wie auch am Land", wird Ministerin Klaudia Tanner in einer Aussendung zitiert.