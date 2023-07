Spätestens beim nächsten Ferienbeginn in einem deutschen Bundesland wälzt sich verlässlich eine Blechlawine durch das Ennstal und staut sich in der Gluthitze vor Liezen. Gleich mehrere Ampeln auf der Durchzugsstraße, der B 320, verschaffen der obersteirischen Bezirkshauptstadt dann einen – verzichtbaren – Platz in den Verkehrsnachrichten.