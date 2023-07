Zwei Feuerwehren wurden am Sonntagabend zu einem alten Bauernhaus in Ardning gerufen. Hörten doch die Bewohner kurz nach 18 Uhr einen Knall aus dem Keller, beim Nachschauen entdeckten sie ein Feuer im Heizraum. Der Hausbesitzer (65) versuchte noch, den Brand zu löschen - erfolglos. Er wurde wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in das LKH Rottenman eingeliefert, informierte die Polizei.