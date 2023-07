"Wenn du aus der Sitzung gehst, sind wir nicht mehr beschlussfähig", sagte Bürgermeister Hermann Trinker zu seinem Vize Hans-Moritz Pott, als es in der Gemeinderatssitzung Ende Juni um einen wichtigen Tagesordnungspunkt ging. "Das weiß ich", war die knappe Antwort Potts, bevor er den Saal verließ. Einer der letzten Steine, die sich die beiden auf ihrem gemeinsamen Weg an der Spitze Schladmings in den Weg gelegt haben. Nun das bittere Ende eines langen Konfliktes: Kommenden Mittwoch wird Potts Nachfolgerin in einer extra einberufenen Sitzung gewählt, es soll Gemeinderätin Maria Drechsler werden.