Nach einem eineinhalbjährigen Prozedere wird die Planung für eine neue Polizeiinspektion in Rottenmann konkreter. Grund und Baurecht will man zur Verfügung stellen, den Grundsatzbeschluss fasste man einstimmig bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Beim Bildungszentrum Nord soll die neue Dienststelle entstehen.