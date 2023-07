1500 Musiker aus 22 Nationen ertönen bei der "Mid Europe"

Das diesjährige "Mid Europe"-Festival in Schladming beginnt am kommenden Dienstag. Auch heuer bietet sie Blasmusikfans aller Altersstufen ein buntes Programm, Höhepunkte sind die "Lange Nacht" am Donnerstag und die Marsch-Show am Freitag.