Spekulationen über Pläne für das Kika-Gebäude in Liezen

Gemeinde führte Gespräche mit neuem Eigentümer des Kika-Gebäudes in Liezen. Und: Spital in Schwarzach legte Grundstein für größtes Ausbauprojekt. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen gerade tut.