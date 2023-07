Alles begann 2010 mit der einfachen Frage: "Haben in Schladming eigentlich Juden gelebt?" Das klare Nein aus mehreren Mündern ließ Monika Faes verwundert zurück. Dann begann die Schladminger Lehrerin zu recherchieren. Das Ergebnis ihrer jahrelangen akribischen Suche gipfelt am Dienstag in der Verlegung von zwölf Stolpersteinen für vier jüdische Familien in Schladming.