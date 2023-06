In vier Bundesländern ist der Abschuss des Wolfes möglich, in der Steiermark soll es bald so weit sein. Was sagen Sie dazu?

KURT KOTRSCHAL: Die Landesregierungen lassen damit illegal auf den Wolf schießen. Denn die neuen Verordnungen verstoßen gegen die Naturschutz-Richtlinie der EU. Ich rechne mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich und Strafgeldern. Davon abgesehen bringen Abschüsse nichts, außer das Rachegefühl zu befriedigen. Denn der nächste Wolf kommt ganz bestimmt. Die Tiere auszurotten ist eine Illusion.