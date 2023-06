Wolfsangriffe: Im Ausseerland herrscht "Wut über grundfalsche Politik"

Nach dem mutmaßlichen Wolfsriss am Montag in Grundlsee werden Rufe nach einem erlaubten Abschuss immer lauter. Eine solche Verordnung ist in Arbeit, beim Land Steiermark rechnet man mit einer Umsetzung im Spätsommer.