Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf eine Schafherde Montagfrüh mussten Tierärzte und Polizei Montagabend in Grundlsee erneut ausrücken. Ganz in der Nähe, in Gaiswinkl, bot sich ihnen auf einer eingezäunten Wiese wieder ein erschreckendes Bild: "Ein Mutterschaf war am Bauch komplett zerfetzt, die Därme herausgerissen. Es war ein brutaler Anblick", erzählt Besitzer Gerhard Weissenbacher. Auch hier weideten die Tiere nahe an bewohntem Gebiet. "Der Angriff ist ist rund 15 Meter neben dem Gaiswinkler Rundweg passiert. Da gehen viele Menschen vorbei."