"Da ist sie: die Treppe ins Nichts", sagt Heidi Klum voller Überraschung und filmt mit ihrer Handykamera Tom Kaulitz, während sie rund um die Bergstation des Dachsteins ziehen. Es sieht aus wie Familienurlaub, es ist Familienurlaub: Ein ganzes Wochenende war die GNTM-Queen in der Ramsau am Dachstein, um in den Bergen ihre Batterien zu laden.