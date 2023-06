Kein gutes Haar lassen die Grünen am Verkauf des Irdninger Badeteiches durch die Gemeinde. Aufgrund von anstehenden hohen Investitionen in der Höhe von zirka 1,5 Millionen Euro habe man die Badeanlage an Johannes Prettenthaler, den Inhaber der Firma Joiner, veräußert, bestätigt Bürgermeister Herbert Gugganig (wir berichteten).