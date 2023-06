Was lange währt, wird endlich gut: In Admont wurde eine dauerhafte Lösung für die Gesundheitsversorgung gefunden. Das Evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen, das die Diakonissenklinik in Schladming führt, übernimmt das Gesundheitszentrum – nachdem sich trotz mehrerer Ausschreibungen über Monate keine Allgemeinmediziner beworben hatten.