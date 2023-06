"Was will ich einmal werden?", fragen sich viele Kinder schon im Volksschulalter. Im Rahmen der Berufskennenlerntage "Meine Zukunft – Meine Arbeitswelt – Mein Bezirk" wollte man den Kindern ihre Möglichkeiten aufzeigen. Sie bekamen einen Einblick in die Arbeitswelt des Bezirkes Liezen.