500 Schüler nahmen für Afrika die Beine in die Hand

Mit Video. Laufen für den guten Zweck: Hunderte Schüler waren heute in Bad Aussee auf den Beinen, um ein Hilfsprojekt in Afrika zu unterstützen. Die Aktion, die in einer Bad Ausseer Schule geboren wurde, feiert heuer ihr 20-Jahres-Jubiläum.