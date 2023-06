33 Jahre lang hat Herbert Raffalt in Rohrmoos beziehungsweise Schladming mittels Lichtbildvorträgen die Urlaubsgäste begrüßt. Sonntag für Sonntag, im Sommer und vor Corona auch im Winter. Die Vorträge wird es in Zukunft nicht mehr geben, für Raffalt waren die vergangenen drei Jahrzehnte aber jedenfalls "eine prägende und tolle Zeit". Über die Jahre sind Freundschaften entstanden, viele Gäste Jahr für Jahr wieder gekommen, berichtet Raffalt. "Die Veranstaltungen sind gut angekommen. Sie waren bei den Gästen deswegen so beliebt, weil da eine Person steht, die sich in der Region auskennt und die man gleich alles fragen kann."