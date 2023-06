Eineinhalb Wochen ist sie her, die schwerste Überflutung in Bad Aussee seit vielen Jahren. Am späten Nachmittag des 2. Juni – ausgerechnet der Krönungstag der neuen Narzissenhoheiten – kam es zu einem Wolkenbruch. Ein Bach verklauste und trat über, Hagel füllte die Kanäle und der Bad Ausseer Meranplatz stand unter Wasser.