Sie hat für einigen Aufruhr gesorgt, die Nachricht von der geplanten Generalsanierung der 220kV-Stromleitung durch das Ennstal. In Schladming formierte sich gar eine Bürgerinitiative, die die teilweise Verlegung von Erdkabeln gefordert hat. Für die Austria Power Grid, mit der Umsetzung der Sanierung betraut, stand von Anfang an fest, dass das nicht in Frage kommt. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Wien die rechtskräftige Bau- und Betriebsbewilligung für die Generalsanierung erteilt.