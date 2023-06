Einsatzreicher Fenstertag für den Alpinen Rettungsdienst Gesäuse: Gleich dreimal mussten seine Mitglieder am Freitag ausrücken. Der erste Einsatz führte sechs Bergretter auf den Hallersteig, wo sich eine Wanderin den Knöchel gebrochen hatte. Die Einsatzkräfte brachten die Frau nach der Erstversorgung per Titantrage zu einer Lichtung. Dort konnte die Crew des Rettungshubschraubers C14 die Patientin aufnehmen, sie wurde in weiterer Folge ins Krankenhaus Kalwang gebracht.