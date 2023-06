Ab 7 Uhr früh standen die ersten Enthusiasten schon vor dem Festzelt in der Ramsau am Dachstein, wurde doch zum 2. Bergretter-Fantag geladen. 1500 Personen - viele davon mit einer langen Anreise aus Deutschland und den Niederlanden - folgten dem Ruf. Sie konnten am Freitag nicht nur die Stars der beliebten ZDF-Fernsehserie live sehen, sondern auch die "echten" Ramsauer Bergretter in Aktion bewundern.