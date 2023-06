Man traf sich zum ersten Mal zufällig beim Apres-Ski in Saalbach-Hinterglemm. "Als mit der Wolfgang erzählt hat, er habe zu Hause einen Ferrari stehen, dachte ich, es sei ein Scherz. Und ich hab' gleich gekontert, dass bei mir sowieso auch einer in der Garage steht. Was natürlich nichts stimmte", erzählt der Bad Mitterndorfer Fleischhauermeister Erich Diechtl lachend.