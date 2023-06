Im Jänner griff ein 46-jähriger Armenier einen ebenfalls armenischen Wirt des Ramsauer Veranstaltungszentrums mit einem Stanleymesser an und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen zu. Ein Urlauber – der deutsche Notfallsanitäter Christoph Grüne – schritt ein und rettete den Wirt. Am heutigen Freitag wurde wurde der Fall am Landesgericht Leoben verhandelt.