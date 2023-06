Mit einer gemeinsamen Forderung traten steirische Bauernvertreter, Agrar-Experten und Politiker sowie der Verein "Wolfstopp" am Freitag an die Öffentlichkeit. Sie richten erneut den dringenden Appell an die Landesregierung, eine Verordnung nach Kärntner Vorbild durchzusetzen. Damit wäre es erlaubt, "Problemwölfe" abzuschießen. Zudem soll der Schutzstatus des Wolfes in der EU herabgesetzt werden.