B 320 in Liezen

80 Anzeigen und fünf abgenommene Kennzeichen bei Verkehrskontrolle

In nur fünf Stunden hagelte es bei einer Schwerpunktkontrolle an der B 320 in Liezen Anzeigen, Weiterfahrt-Verbote und Geldstrafen. Die Polizei sprach von "extremer Gefahr für den Straßenverkehr".