Er gilt als größter Branchenpreis und wird auch als Oscar der Gastronomie bezeichnet: der "Rolling Pin Award". Vergeben wird die Auszeichnung seitens des gleichnamigen Fachmagazins und Jobportals für Gastronomie und Hotellerie bereits seit 2005. Auch in diesem Jahr war es wieder so weit, und dieses Mal hatten zwei Spitzenköche aus dem Ausseerland Grund zum Jubeln. Denn Stefan Haas vom Mondi Resort Grundlsee und Dominik Utassy von der Geiger Alm in Altaussee wurden in der Kategorie "Top Chefs 2023" mit der begehrten Auszeichnung bedacht.