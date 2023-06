Mit dem Narzissenfest ist am vergangenen Sonntag das größte Blumenfest Österreichs über die Bühne gegangen. Dem nicht genug, spielen Blumen auch am kommenden Wochenende in Ramsau am Dachstein eine gewichtige Rolle. Hauptakteure sind dort jedoch – wie könnte es in der pferdefreundlichsten Gemeinde Österreichs anders sein – stolze Rösser verschiedenster Rassen. Mehr als 100 von ihnen sind beim Höhepunkt des "Frühlingsfests der Pferde" am Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr durch die Gemeinde am Fuße des Dachsteins unterwegs.