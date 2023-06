"Schiebts bitte die Tische auf die Seite und machts einen Halbkreis", heißt es am Donnerstagvormittag in der 4E des BG/BRG Stainach. Wortführer ist aber nicht etwa Klassenvorstand Christian Quehenberger, er durfte nur die Einleitung in die folgenden Schulstunden bringen. Vor der Klasse stehen mit Maria, Lara und Alexandra drei Schülerinnen, die jetzt das Heft in der Hand haben. Denn das Trio lehrt seine Mitschüler zwei Schulstunden lang den sicheren Umgang mit dem Internet.