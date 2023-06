Sie ist eines der beliebtesten Ziele in der Region Schladming-Dachstein, obwohl sie genau genommen schon zu Salzburg gehört: die Bachlalm an der Grenze zwischen Filzmoos und Ramsau am Dachstein. Die Beliebtheit der Alm kommt durch den großen Murmeltier-Bau in der Nähe der Hütte. Die Tiere sind ganz und gar nicht schüchtern, lassen sich füttern und wurden auch schon auf dem ein oder anderen Selfie gesichtet.