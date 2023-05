"Oberstuttern: Bestätigt." Mit den Worten von Rissbegutachter Wilfried Laubichler ist nun fix, worauf zuvor schon alles hingedeutet hat. Ein Wolf ist für den Riss dreier Schafe vor gut drei Wochen in dem Ortsteil von Mitterberg-St. Martin verantwortlich. Noch ausständig sind die Ergebnisse der restlichen DNA-Proben, genommen von in den Folgetagen gerissenen Schafen und Rehen in Donnersbach sowie in der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern.