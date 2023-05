"Was die Jugend will" – das war das Thema des diesjährigen "Schüler machen Zeitung"-Projektes der Kleinen Zeitung. Und was wollen die Schülerinnen und Schüler der HBLFA Raumberg-Gumpenstein? Über die Landwirtschaft und deren Auswirkungen auf den Klimawandel aufklären. Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine steiermarkweit bekannte Agrarschule handelt, ein naheliegendes Thema.