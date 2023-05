Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Aicher Badesee, in den Abenteuerpark Gröbming oder zum Salza-Wasserfall – das war bisher nicht nur in den Sommermonaten und am Wochenende schwierig. Die neue Sommerbuslinie will das jetzt ändern. Zwischen 9. Juli und 10. September gibt es nun stündlich und jeden Tag einen Bus zwischen Schladming und Mitterberg-St. Martin. Dort gelten sowohl die Sommercard, als auch das Klimaticket.