Markus Lasinger, der im technischen Support arbeitet, hat mit Renate Schmid, Lehrerin von Beruf, den gemeinsamen Lebensmittelpunkt in Tirol in Reith gefunden. Als die beiden ihre Hochzeit planten, wussten sie, dass dieser Tag etwas ganz Besonderes sein soll.

Es gestaltete sich allerdings sehr schwierig, die weit verstreute Patchworkfamilie an einem Ort zu versammeln. Kurzerhand entstand darauf hin die Idee, still und heimlich in trauter Zweisamkeit an einem schönen Ort zu heiraten.

Idyllischer Platz für die Verliebten

Ein besonderer Lieblingsplatz war schnell gefunden und führte die beiden nun Mitte Mai nach Altaussee. Dort gaben sie einander das Versprechen, ein Leben lang verbunden zu sein. Nach der standesamtlichen Trauung verbrachten sie den Tag ganz gemütlich und harmonisch. "Der Tag war einfach perfekt!" schwärmt der Bräutigam.



Den eigenen Nachnamen haben beide behalten. Doch Markus verrät: "Es hat sich nichts geändert zwischen uns, außer dass wir jetzt stolz einen Ring tragen dürfen."

