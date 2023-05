Wohnen in Schladming ist nicht billig. Das bekamen jüngst auch die Mieter von Wohnhäusern der gemeinnützigen Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft in Schladming zu spüren. Sie leben in zwei Wohnblöcken der sogenannten "Seebachersiedlung", die vor zehn Jahren als erste der großen Anlage im Osten der Stadt erbaut wurde. Jetzt, etwa ein Jahrzehnt später, hätten die Einheimischen die Möglichkeit, die Mietkaufwohnungen zu erwerben.