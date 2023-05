Handgemachte Cracker aus regionalem Ennstal-Mehl – das ist das Produkt der diesjährigen Junior Company des BG/BRG Stainach namens "Gsund guad gsnackt". Damit schaffte das achtköpfige Team es auf den ersten Platz beim Landeswettbewerb und tritt am 6. Juni beim Bundeswettbewerb in Wien an.