In zweieinhalb Wochen wird die Messerattacke auf einen Wirt im Ramsauer Veranstaltungszentrum verhandelt. Im Jänner griff ein 45-jähriger Armenier, wohnhaft in Salzburg, den Gastronomen mit einem Stanleymesser an. Offenbar kannten die beiden sich – der Verdächtige habe geglaubt, dass die Familie des Opfers seine eigene Familie "zerstören" wolle.