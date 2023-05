Prominenter Besuch in Ramsau am Dachstein zu Beginn der Woche: Das deutsche Model Heidi Klum war Teil der Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Die Bergretter".

Es war im vergangenen Herbst, als sich Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz als Fans der ZDF-Serie "Die Bergretter" geoutet haben. In einem Podcast erzählte das Paar, sich die Folgen der deutschen Actionserie auch in Los Angeles regelmäßig anzuschauen. Das blieb nicht ohne Folgen: Der Deutschen wurde daraufhin eine Rolle angeboten – "die sie angenommen hat", weiß man beim Tourismusverband Schladming-Dachstein zu berichten. Zu Beginn der Woche war es dann so weit, die 49-Jährige fand sich zu den Dreharbeiten für die 15. Staffel in Ramsau am Dachstein ein.





Schauplatz selbiger war nun das Hotel Lindenhof – zumindest vorerst. "Wegen des starken Regens mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Für die Aufnahmen im Gelände war das Wetter dann einfach zu schlecht", sagt Franz Eisl, "Lindenhof"-Chef und stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein.



Heidi Klum mit der Hotelfamilie Eisl (Lindenhof Ramsau am Dachstein) © KK



Deshalb wird Klum im kommenden Juni gleich noch einmal in der Region zu Gast sein, dann sollen die restlichen Szenen gedreht werden. Heidi hat schon einige Gastauftritte in Film und TV absolviert, etwa bei der Krimiserie "CSI: Miami" und der Sitcom "How I Met Your Mother".