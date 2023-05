Die Zielsetzung verheißt Zukunftsweisendes: In Raumberg-Gumpenstein haben Schülerinnen und Schüler der Weinbau-Fachschule Silberberg gerade einen Ertragsweingarten angelegt. Mit dem einmaligen Projekt soll ausgelotet werden, ob aufgrund der Klimaerwärmung Weinbau im Ennstal möglich wäre. Werden Sauvignon blanc, Riesling und Co. künftig kommerziell auf sonnigen Gebirgshängen in Alpentälern angebaut? Ganz so einfach und schnell geht es nicht.